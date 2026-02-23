Премьер Литвы хочет возобновить переговоры с Тайванем об инвестициях

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что будет стремиться возобновить переговоры с Тайбэем об увеличении тайваньских инвестиций в Литву.

Об этом она заявила во время общения с журналистами в понедельник, 23 февраля, пишет LRT, передает "Европейская правда".

Ругинене заявила, что ее позиция по поводу тайваньского представительства в стране "остается неизменной".

"Я действительно верю, что в прошлом была допущена ошибка и что сейчас мы должны возобновить переговоры с самим Тайванем, потому что я очень хотела бы увидеть их предложения по увеличению инвестиций, которые были обещаны до открытия представительства", – сказала премьер-министр Литвы.

Она подчеркнула, что Литва открыта "для различных предложений как от Китая, так и от Тайваня".

"Я думаю, что нам просто нужно начать искать то, что является наиболее выгодным для Литвы. Решения должны быть ориентированы на то, что является наиболее выгодным для Литвы и литовского народа", – отметила Ругинене.

Впрочем, литовский премьер не уточнила возможные способы обсуждения этого вопроса и подчеркнула, что "дипломатические вопросы решаются постепенно".

Напомним, отношения Литвы с Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс предложил Тайваню открыть представительство.

Пекин назвал это нарушением политики "одного Китая", которая предусматривает неподдержание отдельных отношений с Тайванем, понизил уровень дипломатических отношений с Литвой и ввел торговые ограничения.

Недавно Ругинене заявила, что страна совершила стратегическую ошибку, позволив открыть представительство Тайваня в Вильнюсе под названием "Тайваньское", аргументируя это тем, что этот шаг не был согласован с Европейским Союзом или Соединенными Штатами и привел к резкому ухудшению отношений с Китаем.

После этого Китай заявил, что готов к диалогу с Литвой.

