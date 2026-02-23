Сійярто звинуватив Україну в "ненависті" до Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вкотре звинуватив Україну в "антиугорській політиці", а також у "ненависті" до його країни.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ, пише "Європейська правда".

Сійярто заявив, що Угорщина "не ненавидить Україну", але "проблема в тому, що українська держава ненавидить Угорщину і протягом останніх десяти років проводить антиугорську політику".

"Україна поводиться дуже вороже щодо Угорщини. Запитайте українців, чому вони припинили постачання нафти до Угорщини, чому вони ставлять під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини, чому вони не повертають права угорській національній громаді? І мені дуже цікаво, якою буде їхня відповідь", – сказав глава угорського МЗС.

Сійярто заявив також, що "Європейська комісія поводиться як українська комісія", ставлячи інтереси України вище за інтереси Угорщини.

Відтак він наголосив, що рішення Угорщини призупинити санкції та кредит пов'язане з тим, що "Україна вирішила не відновлювати постачання нафти до Угорщини".

"Отже, м'яч на боці України, бо саме українці вирішують, коли відновлювати постачання нафти до Угорщини. Доки цього не станеться, позиція Угорщини не зміниться", – додав Сійярто.

Як відомо, Сійярто заявив, що Будапешт заблокує ухвалення Євросоюзом 20-го пакета санкцій проти Росії, оскільки Україна нібито навмисне не ремонтує нафтопровід "Дружба".

Також Угорщина оголосила про зупинку постачання дизельного палива Україні і заблокувала кредит у 90 млрд євро для України від ЄС.

А висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах заявила, що новий, 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії, скоріш за все, не буде ухвалений у понеділок, 23 лютого через блокування Угорщини.