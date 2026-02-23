Сийярто обвинил Украину в "ненависти" к Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз обвинил Украину в "антивенгерской политике", а также в "ненависти" к его стране.

Об этом он сказал во время общения с журналистами перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, пишет "Европейская правда".

Сийярто заявил, что Венгрия "не ненавидит Украину", но "проблема в том, что украинское государство ненавидит Венгрию и в течение последних десяти лет проводит антивенгерскую политику".

"Украина ведет себя очень враждебно по отношению к Венгрии. Спросите украинцев, почему они прекратили поставки нефти в Венгрию, почему они ставят под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии, почему они не возвращают права венгерской национальной общине? И мне очень интересно, каким будет их ответ", – сказал глава венгерского МИД.

Сийярто также заявил, что "Европейская комиссия ведет себя как украинская комиссия", ставя интересы Украины выше интересов Венгрии.

Затем он подчеркнул, что решение Венгрии приостановить санкции и кредит связано с тем, что "Украина решила не возобновлять поставки нефти в Венгрию".

"Итак, мяч на стороне Украины, потому что именно украинцы решают, когда возобновить поставки нефти в Венгрию. Пока этого не произойдет, позиция Венгрии не изменится", – добавил Сийярто.

Как известно, Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует принятие Евросоюзом 20-го пакета санкций против России, поскольку Украина якобы намеренно не ремонтирует нефтепровод "Дружба".

Также Венгрия объявила об остановке поставок дизельного топлива Украине и заблокировала кредит в 90 млрд евро для Украины от ЕС.

А высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам заявила, что новый, 20-й пакет санкций ЕС против России, скорее всего, не будет принят в понедельник, 23 февраля, из-за блокировки Венгрии.