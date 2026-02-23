Каллас прогнозує, що 23 лютого 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ не затвердять

Новий, 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, скоріш за все, не буде ухвалений у понеділок, 23 лютого через блокування Угорщини.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі.

20-й пакет санкцій ЄС проти Росії 23 лютого не зможуть затвердити через блокування Орбана.

"Завтра виповнюється четверта річниця цієї жахливої війни. Тому, звісно, відбудеться обговорення 20-го пакета санкцій (на Раді ЄС. – "ЄП"). Але я вважаю, що сьогодні прогресу в цьому питанні не буде", – заявила Каллас.

Тим не менш, вона пообіцяла, що "обов'язково докладе зусиль для просування цього рішення".

"Ми, безумовно, робимо все можливе, щоб цей пакет санкцій був ухвалений. Я спілкувалася з державами-членами, які також збираються порушити це питання і переконати країни, що наразі блокують рішення – і ми також шукаємо способи, як це втілити. Проте, оскільки ми чули дуже різкі заяви з боку Угорщини, я, на жаль, не бачу реальних перспектив того, що сьогодні вони змінять свою позицію", – констатувала головна дипломатка ЄС.

Висока представниця ЄС наголосила, що Угорщина блокує санкції через "проблеми, які абсолютно не пов'язані з 20-м пакетом санкцій".

"Але давайте послухаємо їхні пояснення щодо причин блокування, а потім подивимося, чи існують можливості для подолання цих розбіжностей", – додала Кая Каллас.

Як повідомляла "Європейська правда", міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто анонсував, що 23 лютого заблокує ухвалення Євросоюзом 20 пакета санкцій проти Росії, оскільки Україна нібито навмисне не ремонтує нафтопровід "Дружба".

Угорщина також офіційно відмовляється схвалити виділення позики Україні в обсязі 90 млрд євро, яка була раніше узгоджена в Брюсселі.

У МЗС заявили, що Україна відкидає та засуджує ультиматуми та шантаж з боку керівництва урядів Угорщини та Словацької Республіки у зв’язку з роботою нафтопроводу "Дружба".