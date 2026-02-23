Зеленський: НАТО має розглядати "Орєшнік" у Білорусі як легітимну воєнну ціль

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що НАТО має розглядати розміщені РФ на території Білорусі ракети середньої дальності "Орєшнік" як легітимну воєнну ціль.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент заявив в інтерв’ю білоруському опозиційному медіа "Зеркало".

Зеленський вказав, що РФ та Білорусь влаштовують "шоу" із розміщення "Орєшніка" на білоруській території, оскільки поки туди не завезли весь комплекс, а "лише відповідні машини".

На його переконання, метою цих дій є залякування Європи.

"На мій погляд, НАТО має розглядати "Орєшнік" як законну ціль. Україна зі свого боку оцінить цю загрозу… Але йому (Александру Лукашенку. – Ред.) не варто грати в ігри, тому що після цих кроків, вже не консультуючись з Лукашенком, росіяни ввезуть "Орєшнік" на територію Білорусі", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у Давосі під час виступу в рамках Всесвітнього економічного форуму Зеленський підкреслив загрозу для Європи від російської балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" у Білорусі.

Як відомо, у грудні Лукашенко повідомив про взяття на бойове чергування російського ракетного комплексу "Орєшнік".

Після цього Зеленський заявив, що очікує від західних партнерів більшого тиску на Росію.