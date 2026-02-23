Зеленский: НАТО следует рассматривать "Орешник" в Беларуси как легитимную военную цель

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что НАТО следует рассматривать размещенные РФ на территории Беларуси ракеты средней дальности "Орешник" как легитимную военную цель.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент заявил в интервью белорусскому оппозиционному медиа "Зеркало".

Зеленский указал, что РФ и Беларусь устраивают "шоу" с размещением "Орешника" на белорусской территории, поскольку пока туда не завезли весь комплекс, а "только соответствующие машины".

По его убеждению, целью этих действий является запугивание Европы.

"На мой взгляд, НАТО нужно рассматривать "Орешник" как законную цель. Украина со своей стороны оценит эту угрозу... Но ему (Александру Лукашенко. – Ред.) не стоит играть в игры, потому что после этих шагов, уже не консультируясь с Лукашенко, россияне ввезут "Орешник" на территорию Беларуси", – сказал Зеленский.

Напомним, в Давосе во время выступления в рамках Всемирного экономического форума Зеленский подчеркнул угрозу для Европы от российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в Беларуси.

Как известно, в декабре Лукашенко сообщил о взятии на боевое дежурство российского ракетного комплекса "Орешник".

После этого Зеленский заявил, что ожидает от западных партнеров большего давления на Россию.