ЕС отложил реализацию плана "покупай европейское" из-за споров о географии

Европейская комиссия отложила объявление политики "покупай европейское", которая заключается в приоритетности промышленных деталей и изделий, произведенных в Европе, после того как эта идея столкнулась с разногласиями относительно ее географического охвата.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Закон, регулирующий использование государственных средств через закупки, государственную помощь, налоговые льготы и другую финансовую поддержку в отношении товаров, произведенных в Европе, должен был быть объявлен в четверг, 26 февраля. Однако из-за споров его презентацию отложили до 4 марта.

Правительства, в частности Франция, поддерживают идею регулирования "сделано в Европе", утверждая, что европейские промышленные предприятия нуждаются в защите перед лицом более дешевого импорта с рынков, в частности Китая.

В то же время некоторые члены ЕС, в частности Швеция и Чехия, предупреждают, что эти требования могут сдерживать инвестиции, повышать цены на государственных тендерах и нанести ущерб конкурентоспособности Евросоюза в мире.

Автопроизводители и другие отрасли промышленности призывают распространить географию инициативы за пределы стран ЕС, включив Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн, а также Великобританию и Турцию.

Ранее сообщалось, что Великобритания будет пытаться убедить Францию включить британских производителей в инициативу "покупай европейское".

Между тем администрация президента США Дональда Трампа пригрозила принять меры "мести" европейским странам, если ЕС будет отдавать предпочтение своим производителям оружия в стремлении перевооружить континент.

Принцип "покупай европейское" также был раскритикован генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Он заявил, что это правило нужно игнорировать, когда речь идет о закупке оружия для Украины.