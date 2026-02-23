Зеленський: найкращим варіантом було б, якби Україна і Білорусь стали членами ЄС

Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би бачити Україну і Білорусь членами Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю незалежному білоруському медіа "Зеркало".

За словами українського президента, у Білорусі роками ведеться антиєвропейська пропаганда, яка "подає лише однобічні повідомлення: що будуть обмеження для бізнесу та розвитку, що ціни будуть високими, а зарплати низькими, і що люди стануть жебраками".

"Найкращим варіантом було б, якби Україна і Білорусь стали членами Європейського Союзу. Я не знаю, чи підтримує це білоруський народ, але з точки зору економіки, геополітики та незалежності це правильне рішення", – зазначив він.

При цьому Зеленський додав, що рішення щодо можливого членства в ЄС має ухвалювати народ Білорусі.

До того Зеленський заявив, що хотів би нормалізації відносин з Білоруссю.

"Найкраще, що може бути, – це мирні відносини, де ми поважаємо суверенітет один одного і ракети не літають з однієї країни в іншу. Я дуже хотів би, щоб війна закінчилася і щось змінилося у відносинах між нашими країнами. Адже білоруський народ не починав війну проти України. Я вважаю, що це найрозумніший вибір для білоруса", – резюмував він.

У цьому ж інтерв’ю Зеленський розповів, що після санкцій проти самопроголошеного білоруського президента Александра Лукашенка Україна розробляє правову базу для продовження цієї санкційної політики.

Він також висловив думку, що НАТО має розглядати розміщені РФ на території Білорусі ракети середньої дальності "Орєшнік" як легітимну воєнну ціль.