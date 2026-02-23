Зеленский: лучшим вариантом было бы, если бы Украина и Беларусь стали членами ЕС

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть Украину и Беларусь членами Евросоюза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью независимому белорусскому медиа "Зеркало".

По словам украинского президента, в Беларуси годами ведется антиевропейская пропаганда, которая "предоставляет только односторонние сообщения: что будут ограничения для бизнеса и развития, что цены будут высокими, а зарплаты низкими, и что люди станут нищими".

"Лучшим вариантом было бы, если бы Украина и Беларусь стали членами Европейского Союза. Я не знаю, поддерживает ли это белорусский народ, но с точки зрения экономики, геополитики и независимости это правильное решение", – отметил он.

При этом Зеленский добавил, что решение о возможном членстве в ЕС должен принимать народ Беларуси.

До этого Зеленский заявил, что хотел бы нормализации отношений с Беларусью.

"Лучшее, что может быть, – это мирные отношения, где мы уважаем суверенитет друг друга и ракеты не летают из одной страны в другую. Я очень хотел бы, чтобы война закончилась и что-то изменилось в отношениях между нашими странами. Ведь белорусский народ не начинал войну против Украины. Я считаю, что это самый разумный выбор для белоруса", – резюмировал он.

В этом же интервью Зеленский рассказал, что после санкций против самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко Украина разрабатывает правовую базу для продолжения этой санкционной политики.

Он также высказал мнение, что НАТО должно рассматривать размещенные РФ на территории Беларуси ракеты средней дальности "Орешник" как легитимную военную цель.