Французькі ультраправі домагаються вотуму недовіри уряду

У Франції ультраправе "Національне об’єднання" внесла пропозицію про оголошення вотуму недовіри уряду після прийняття нового закону про енергетику.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Цього місяця Франція оприлюднила довгоочікувану енергетичну стратегію, яка передбачає зменшення цілей у сфері відновлюваної енергетики та послаблення тиску на державну енергетичну компанію EDF шляхом скасування вимоги про закриття 14 ядерних реакторів.

Неформальна лідерка "Нацоб'єднання" Марін Ле Пен Марін звинуватила уряд в обході парламентського контролю шляхом впровадження плану за допомогою указу, заявивши, що це призведе до зростання цін на енергію та збільшення витрат домогосподарств і підприємств.

Водночас ініціатива ультраправих щодо вотуму недовіри навряд чи буде ухвалена, оскільки Соціалістична партія, яка має вирішальний голос у роздробленому парламенті, заявила, що не підтримає цю ініціативу.

Зокрема, депутат-соціаліст Жером Гедж заявив в ефірі радіостанції France Info, що партія "провела переговори з урядом, щоб забезпечити стабільність, а не хаос", і не планує підтримувати вотум недовіри.

Нагадаємо, 2 лютого, Національна асамблея Франції відхилила дві ініціативи про висловлення недовіри уряду Себастьєну Лекорню, що поставило крапку у затвердженні бюджету на 2026 рік.

А наприкінці січня уряд Лекорню пережив ще два вотуми недовіри.