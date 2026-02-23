Французские ультраправые добиваются вотума недоверия правительству
Во Франции ультраправая "Национальная объединение" внесла предложение об объявлении вотума недоверия правительству после принятия нового закона об энергетике.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
В этом месяце Франция обнародовала долгожданную энергетическую стратегию, которая предусматривает уменьшение целей в сфере возобновляемой энергетики и ослабление давления на государственную энергетическую компанию EDF путем отмены требования о закрытии 14 ядерных реакторов.
Неформальный лидер "Нацобъединения" Марин Ле Пен обвинила правительство в обходе парламентского контроля путем внедрения плана с помощью указа, заявив, что это приведет к росту цен на энергию и увеличению расходов домохозяйств и предприятий.
В то же время инициатива ультраправых по вотуму недоверия вряд ли будет принята, поскольку Социалистическая партия, имеющая решающий голос в раздробленном парламенте, заявила, что не поддержит эту инициативу.
В частности, депутат-социалист Жером Гедж заявил в эфире радиостанции France Info, что партия "провела переговоры с правительством, чтобы обеспечить стабильность, а не хаос", и не планирует поддерживать вотум недоверия.
Напомним, 2 февраля Национальная ассамблея Франции отклонила две инициативы о выражении недоверия правительству Себастьяна Лекорня, что поставило точку в утверждении бюджета на 2026 год.
А в конце января правительство Лекорня пережило еще два вотума недоверия.