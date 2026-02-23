У Чехії посли 35 країн зібрали кошти на генератори для України

Посли 35 країн у Чехії провели збір коштів, щоб придбати для України три генератори.

Про це "Укрінформу" розповіли в українському посольстві у Чехії, пише "Європейська правда".

Керівники 35 дипломатичних місій у Чехії внесли кошти для придбання трьох генераторів для України. Загалом вдалось зібрати 80 тисяч чеських крон (близько чотирьох тисяч доларів).

Збір коштів координував посол Литви у Чехії Роландас Качінскас.

"Ініціатива має на меті допомогти країні впоратися з її тривалою енергетичною кризою, створеною через постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру та сувору зиму, яка впливає на мільйони мирних жителів", – зазначили дипломати.

Посол Швеції в Чехії Гокан Єврелл зазначив, що дипломати щороку роблять подібні внески, щоб відзначити трагічну річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Посол України в Чеській Республіці Василь Зварич зі свого боку подякував колегам і наголосив на практичній цінності пожертви.

"Це не просто символічний жест. Ці генератори буквально рятують життя. І сам акт не менш важливий – Україна не повинна почуватися самотньою чи покинутою в цій боротьбі. Як ми зазвичай кажемо, врятувати хоча б одне життя – значить врятувати світ", – підкреслив Зварич.

У понеділок, 23 лютого, уряд Італії передав Україні 10 електрогенераторів загальною потужністю 1500 кВА.

Також стало відомо, що Україна отримала 11 генераторів загальною потужність 2,4 МВт від уряду Азербайджану.