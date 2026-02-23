Укр Рус Eng

В Чехии послы 35 стран собрали средства на генераторы для Украины

Новости — Понедельник, 23 февраля 2026, 15:01 — Ирина Кутелева

Послы 35 стран в Чехии провели сбор средств, чтобы приобрести для Украины три генератора.

Об этом "Укринформу" рассказали в украинском посольстве в Чехии, пишет "Европейская правда".

Руководители 35 дипломатических миссий в Чехии внесли средства для приобретения трех генераторов для Украины. Всего удалось собрать 80 тысяч чешских крон (около четырех тысяч долларов).

Сбор средств координировал посол Литвы в Чехии Роландас Качинскас.

"Инициатива имеет целью помочь стране справиться с ее длительным энергетическим кризисом, созданным из-за постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру и суровой зимы, которая влияет на миллионы мирных жителей", – отметили дипломаты.

Посол Швеции в Чехии Гокан Еврелл отметил, что дипломаты ежегодно делают подобные взносы, чтобы отметить трагическую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Посол Украины в Чешской Республике Василий Зварич со своей стороны поблагодарил коллег и подчеркнул практическую ценность пожертвования.

"Это не просто символический жест. Эти генераторы буквально спасают жизни. И сам акт не менее важен – Украина не должна чувствовать себя одинокой или брошенной в этой борьбе. Как мы обычно говорим, спасти хотя бы одну жизнь – значит спасти мир", – подчеркнул Зварич.

В понедельник, 23 февраля, правительство Италии передало Украине 10 электрогенераторов общей мощностью 1500 кВА.

Также стало известно, что Украина получила 11 генераторов общей мощностью 2,4 МВт от правительства Азербайджана.

