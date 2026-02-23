У Єврокомісії очікують, що Орбан виконає обіцянку підтримати 90 млрд для України

Європейська комісія розраховує, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виконає свою обіцянку, дану під час засідання Європейської ради 19 грудня, і Угорщина схвалить надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро на 2026-27 роки.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, під час спілкування з журналістами заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Єврокомісія очікує, що Угорщина схвалить кредит ЄС для України на суму 90 млрд євро.

"Європейська Рада погодила надання Україні позики за єдиної умови, що три держави-члени не братимуть фінансової участі в програмі", – заявила Піньо.

Вона зауважила, що "наразі цю умову виконано, тому ми очікуємо, що всі лідери дотримаються своїх зобов’язань".

"Їх недотримання є або було б очевидним порушенням принципу лояльного співробітництва", – наголосила Паула Піньо.

Як повідомляла "Європейська правда", міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС у закордонних справах 23 лютого закликав Угорщину припинити блокування кредиту на 90 млрд євро для Києва, а також розблокувати затвердження 20-го пакета санкцій проти Росії.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт заблокує ухвалення Євросоюзом 20-го пакета санкцій проти Росії, оскільки Україна нібито навмисне не ремонтує нафтопровід "Дружба".

Угорщина також офіційно відмовляється схвалити виділення позики Україні в обсязі 90 млрд євро, яка була раніше узгоджена в Брюсселі.

А висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах заявила, що 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії, скоріш за все, не буде ухвалений у понеділок, 23 лютого через блокування Угорщини.