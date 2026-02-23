В Еврокомиссии ожидают, что Орбан выполнит обещание поддержать 90 млрд для Украины

Европейская комиссия рассчитывает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выполнит свое обещание, данное во время заседания Европейского совета 19 декабря, и Венгрия одобрит предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026-27 годы.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, во время общения с журналистами заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.



Еврокомиссия ожидает, что Венгрия одобрит кредит ЕС для Украины на сумму 90 млрд евро.



"Европейский совет согласовал предоставление Украине займа при единственном условии, что три государства-члена не будут принимать финансового участия в программе", – заявила Пиньо.



Она отметила, что "сейчас это условие выполнено, поэтому мы ожидаем, что все лидеры сдержат свои обязательства".



"Их несоблюдение является или было бы очевидным нарушением принципа лояльного сотрудничества", – подчеркнула Паула Пиньо.



Как сообщала "Европейская правда", министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на заседании Совета ЕС по иностранным делам 23 февраля призвал Венгрию прекратить блокирование кредита на 90 млрд евро для Киева, а также разблокировать утверждение 20-го пакета санкций против России.



Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует принятие Евросоюзом 20-го пакета санкций против России, поскольку Украина якобы намеренно не ремонтирует нефтепровод "Дружба".



Венгрия также официально отказывается одобрить выделение займа Украине в объеме 90 млрд евро, который был ранее согласован в Брюсселе.



А высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам заявила, что 20-й пакет санкций ЕС против России, скорее всего, не будет принят в понедельник, 23 февраля из-за блокирования Венгрии.