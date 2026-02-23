Мерц: під керівництвом Путіна РФ опустилась до найнижчого варварства

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за день до четвертої річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну закликав посилити тиск на керівництво Росії, а також засудив кремлівське керівництво за систематичні воєнні злочини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мерц сказав на заході в Берліні, його слова наводить dpa.

Очільник німецького уряду зазначив, що війна в Україні скінчиться лише тоді, коли "Росія більше не бачитиме сенсу в її продовженні", а також тоді, коли РФ "більше не зможе розраховувати на завоювання нових територій, коли ціна цього божевілля для Росії стане просто занадто високою".

"Ось чому ми повинні продовжувати тиснути на Росію. Ми повинні навіть посилити цей тиск", – сказав він.

Канцлер різко засудив дії Росії в Україні, звинувативши Москву в байдужості до прав людини і людського життя та щоденному скоєнні воєнних злочинів.

"Під нинішнім керівництвом ця країна перебуває на найнижчій точці найбільш ницого варварства. І ніхто не повинен сумніватися в режимі та варварстві, з якими ми маємо справу з боку Росії", – заявив Мерц.

Він підкреслив, що кремлівський правитель Владімір Путін не зупиниться у своїй агресії, якщо Україна здасться і капітулює.

"Тому що ми чуємо погрози. Ми бачимо провокації в країнах Балтії, в Балтійському морі, гібридні атаки по всій Європі, особливо тут, в Німеччині. Ми не повинні повторити помилку, коли ми визнаємо речі, але не діємо відповідно до них", – додав Мерц.

Нещодавно Мерц також заявляв, що не має великої надії на швидке закінчення загарбницької війни Росії проти України.

А в німецькому керівному блоці ХДС/ХСС вважають, що готовність України поступитися територіями, які Росії не вдалося завоювати, була б ознакою слабкості.