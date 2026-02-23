Мерц: под руководством Путина РФ опустилась до низшего варварства

Канцлер Германии Фридрих Мерц за день до четвертой годовщины российского полномасштабного вторжения в Украину призвал усилить давление на руководство России, а также осудил кремлевское руководство за систематические военные преступления.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мерц сказал на мероприятии в Берлине, его слова приводит dpa.

Глава немецкого правительства отметил, что война в Украине закончится только тогда, когда "Россия больше не будет видеть смысла в ее продолжении", а также тогда, когда РФ "больше не сможет рассчитывать на завоевание новых территорий, когда цена этого безумия для России станет просто слишком высокой".

"Вот почему мы должны продолжать давить на Россию. Мы должны даже усилить это давление", – сказал он.

Канцлер резко осудил действия России в Украине, обвинив Москву в безразличии к правам человека и человеческой жизни и ежедневном совершении военных преступлений.

"Под нынешним руководством эта страна находится на самой низкой точке самого низкого варварства. И никто не должен сомневаться в режиме и варварстве, с которыми мы имеем дело со стороны России", – заявил Мерц.

Он подчеркнул, что кремлевский правитель Владимир Путин не остановится в своей агрессии, если Украина сдастся и капитулирует.

"Потому что мы слышим угрозы. Мы видим провокации в странах Балтии, в Балтийском море, гибридные атаки по всей Европе, особенно здесь, в Германии. Мы не должны повторить ошибку, когда мы признаем вещи, но не действуем в соответствии с ними", – добавил Мерц.

Недавно Мерц также заявлял, что не имеет большой надежды на быстрое окончание захватнической войны России против Украины.

А в немецком руководящем блоке ХДС/ХСС считают, что готовность Украины уступить территории, которые России не удалось завоевать, была бы признаком слабости.