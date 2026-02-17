У Німеччині в керівному блоці ХДС/ХСС вважають, що готовність України поступитися територіями, які Росії не вдалося завоювати, була б ознакою слабкості.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Юрген Гардт, речник з питань зовнішньої політики парламентської фракції ХДС/ХСС, вважає "просто немислимим", що президент України міг би відмовитися від територій, "які Росія не змогла завоювати за чотири роки війни".

"Якщо Україна це зробить, це також буде ознакою слабкості, яку Путін одразу ж неправильно інтерпретує", – сказав Гардт.

Тоді, після періоду перемир'я, він, за словами політика, швидко знайде привід "продовжити і фактично досягти своєї мети, а саме взяти під свій контроль всю Україну".

Нагадаємо, у п’ятницю президент України Володимир Зеленський назвав небезпечними пропозиції для України вийти з Донеччини – зокрема через те, що, на його переконання, реальні амбіції РФ досі виходять за межі володіння цим регіоном.

Зеленський також висловив сподівання, що переговорний процес за участю США й РФ щодо потенційного припинення війни не загальмується у зв’язку зі змінами у російській переговорній команді.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що найбільша загроза, яку представляє Росія, полягає в тому, що вона отримує більше за столом переговорів, ніж досягла на полі бою.