У Португалії пояснили збільшення на своїй авіабазі активності літаків США

В уряді Португалії заявили, що збільшення активності американських літаків на авіабазі Лажеш на Азорських островах регулюється двостороннім договором, укладеним кілька десятиліть тому, і не вимагає окремого дозволу від Лісабона.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел, якого цитує Reuters.

Нещодавно португальська опозиція закликала уряд пояснити правові підстави збільшення кількості військових польотів США з авіабази Лажеш та уточнити, чи давав Лісабон на це дозвіл.

В опозиції стверджували, що США розпочали найбільше з часів війни в Іраку 2003 року військове нарощування в Перській затоці на тлі того, як надії на дипломатичне вирішення питання ядерної програми Ірану зникають.

Коментуючи це, Ранжел заявив, що в останні тижні американські літаки "більш інтенсивно використовували базу Лажеш", але без порушення правил, узгоджених між Португалією і США відповідно до договору 1951 року.

"(Більш активне використання авіабази) не потребує ані дозволу Португалії, ані її відома... Подивіться на останні 50-60 років, і ви побачите, що так було завжди... і так буде й надалі. Ми виконуємо свої зобов'язання", – сказав міністр.

Він також додав, що Португалія завжди закликала до дипломатичного вирішення міжнародних конфліктів, зокрема щодо Ірану, і закликала до мирного врегулювання суперечок.

База Лажеш, розташована на Азорських островах в Атлантичному океані, вже давно служить стратегічним транзитним пунктом для американських військ.

Тим часом раніше стало відомо, що Велика Британія відмовилася надати Сполученим Штатам доступ до своїх баз на острові Дієго-Гарсія та в Глостерширі для ударів по Ірану.

20 лютого президент США Дональд Трамп публічно сказав, що розгляне можливість обмежених ударів по Ірану.