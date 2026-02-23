В Португалии объяснили увеличение активности самолетов США на своей авиабазе

В правительстве Португалии заявили, что увеличение активности американских самолетов на авиабазе Лажеш на Азорских островах регулируется двусторонним договором, заключенным несколько десятилетий назад, и не требует отдельного разрешения от Лиссабона.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел, которого цитирует Reuters.

Недавно португальская оппозиция призвала правительство объяснить правовые основания увеличения количества военных полетов США с авиабазы Лажеш и уточнить, давал ли Лиссабон на это разрешение.

В оппозиции утверждали, что США начали крупнейшее со времен войны в Ираке 2003 года военное наращивание в Персидском заливе на фоне того, как надежды на дипломатическое решение вопроса ядерной программы Ирана исчезают.

Комментируя это, Ранжел заявил, что в последние недели американские самолеты "более интенсивно использовали базу Лажеш", но без нарушения правил, согласованных между Португалией и США в соответствии с договором 1951 года.

"(Более активное использование авиабазы) не требует ни разрешения Португалии, ни ее ведома... Посмотрите на последние 50-60 лет, и вы увидите, что так было всегда... и так будет и в дальнейшем. Мы выполняем свои обязательства", – сказал министр.

Он также добавил, что Португалия всегда призывала к дипломатическому решению международных конфликтов, в частности в отношении Ирана, и призывала к мирному урегулированию споров.

База Лажеш, расположенная на Азорских островах в Атлантическом океане, уже давно служит стратегическим транзитным пунктом для американских войск.

Между тем ранее стало известно, что Великобритания отказалась предоставить Соединенным Штатам доступ к своим базам на острове Диего-Гарсия и в Глостершире для ударов по Ирану.

20 февраля президент США Дональд Трамп публично заявил, что рассмотрит возможность ограниченных ударов по Ирану.