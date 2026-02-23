Испания рассекретит новые документы о попытке переворота в 1981 году

В Испании решили рассекретить новые документы о попытке государственного переворота 1981 года и роли в этих событиях предыдущего короля Хуана Карлоса I.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр Испании Педро Санчес 23 февраля – в годовщину событий 45-летней давности – объявил о решении рассекретить новые документы о попытке реакционного госпереворота 1981 года.

Он отметил, что такой шаг необходим для закрытия "исторического долга" перед испанским обществом. Документы должны быть опубликованы в среду.

Материалы, как ожидается, раскроют больше деталей о роли в тех событиях предыдущего короля Испании Хуана Карлоса I, других институтов и спецслужб.

В 2022 году бывший глава разведки Альберто Саис утверждал, что многие документы, касающиеся тех событий, исчезли.

22-24 февраля 1981 года группа чиновников из Гражданской гвардии и военных структур попыталась совершить госпереворот, что было последней серьезной попыткой восстановить в Испании порядок времен диктатора Франсиско Франко.

Подполковник Антонио Техеро с вооруженными сообщниками со стрельбой штурмовали здание нижней палаты парламента в Мадриде, прервав принесение присяги новым правительством.

Король Хуан Карлос I, как считают, сыграл ведущую роль в том, чтобы помешать мятежникам. Переворот провалился после телевизионного обращения Хуана Карлоса, где он высказался в поддержку демократически избранного правительства и конституционного строя.

Ранее в Испании внесли проект об автоматическом рассекречивании правительственных документов после 45 лет хранения, что должно было открыть доступ ко многим документам времен Франко.

Опрос 2025 года показал, что пятая часть испанцев ностальгируют по диктатуре Франко.