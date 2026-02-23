В Германии призывают передать TikTok "в руки Европы"

Министр культуры Германии Вольфрам Ваймер в понедельник предложил передать китайскую социальную сеть TikTok в руки европейских компаний, сославшись на опасения по поводу защиты данных и их потока.

Заявление немецкого министра приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Успех популярного приложения TikTok вызвал широкую обеспокоенность по поводу потенциального доступа Китая к данным граждан или влияния на общественное мнение.

В прошлом месяце американский бизнес TikTok был официально передан вновь созданному совместному предприятию после того, как закон 2024 года обязал его владельца ByteDance продать американское подразделение приложения или отключить его до 19 января 2025 года.

Президент США Дональд Трамп неоднократно продлевал срок после вступления в должность год назад.

Компания ByteDance, базирующаяся в Пекине, сохраняет долю чуть менее 20% в TikTok USDS.

"Что касается TikTok, я считаю, что нам нужно поставить вопрос о праве собственности, так же, как и американцам. Европа должна найти ответ на этот вопрос: кому принадлежит TikTok, и не следует ли нам передать его в европейские руки по согласованию с ByteDance?" – сказал Ваймер.

По его словам, платформы, подобные TikTok, "имеют доступ к данным в масштабах, которые были немыслимы еще одно поколение назад, включая самые интимные данные целых поколений".

Министр также добавил, что власти не должны позволять, чтобы эти данные систематически попадали в руки другой страны.

Сообщалось, что TikTok начнет внедрять новую технологию определения возраста в Европе, поскольку платформа сталкивается с регуляторным давлением с целью лучшей идентификации и удаления аккаунтов, принадлежащих детям в возрасте до 13 лет.

А недавнее расследование Еврокомиссии предварительно пришло к выводу, что ряд особенностей дизайна приложения TikTok способствуют возникновению зависимости и таким образом составляют нарушение цифрового законодательства ЕС.