TikTok посилить контроль за віком користувачів у ЄС

Новини — П'ятниця, 16 січня 2026, 17:40 — Уляна Кричковська

TikTok почне впроваджувати нову технологію виявлення віку в Європі в найближчі тижні, оскільки платформа, що належить ByteDance, зіштовхується з регуляторним тиском з метою кращої ідентифікації та видалення акаунтів, що належать дітям віком до 13 років.

Про це компанія повідомила Reuters у п'ятницю, 16 січня, пише "Європейська правда".

Раніше не повідомлялося про цю систему – вона стала продовженням річного пілотного проєкту у Великій Британії. Вона аналізує інформацію профілю, опубліковані відео та поведінкові сигнали, щоб визначити, чи може обліковий запис належати неповнолітньому. 

За словами TikTok, акаунти, позначені цією технологією, перевірятимуть спеціалізовані модератори, а не блокуватимуть автоматично.

Пілотний проєкт у Великій Британії призвів до видалення тисяч додаткових акаунтів, зареєстрованих особами віком до 13 років.

Запуск відбувається в той час, коли європейські органи влади ретельно вивчають, як платформи перевіряють вік користувачів за суворими правилами захисту даних, на тлі занепокоєння, що нинішні підходи є або неефективними, або надто інвазивними.

TikTok заявив, що нова технологія була розроблена спеціально для Європи, щоб відповідати нормативним вимогам регіону. Під час розробки системи компанія співпрацювала з Комісією з захисту даних Ірландії, провідним регулятором конфіденційності в ЄС.

Європейських користувачів повідомлять про запуск технології.

Нещодавно міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг заявив, що Велика Британія розглядає можливість наслідувати приклад Австралії і ввести заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років.

Тим часом прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що підтримує заборону на використання соцмереж для дітей молодше 15 років.

Повідомляли, що Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.

