Активісти вивісили в Луврі фото експринца Ендрю, який залишає поліцейський відділок

Активісти повісили в паризькому музеї Лувр фотографію Ендрю Маунтбеттена-Вінздора, який залишає поліцейську дільницю після арешту і допиту.

Про це повідомляє The Guardian, інформує "Європейська правда".

Британська політична група Everyone Hates Elon у неділю прикріпила на стіні паризької галереї фотографію, на якій колишній принц сидить, згорбившись на задньому сидінні Range Rover.

Знімок був зроблений фотографом Reuters Філом Ноблом після арешту Маунтбеттена-Вінздора в четвер в маєтку Сандрінгем за підозрою в зловживанні службовим становищем. Пізніше він провів 11 годин під вартою в поліцейській дільниці Ейлшем в Норфолку.

Під рамкою на стіні прикріплена картка з написом: "Зараз він пітніє" і датою 2026 рік.

Nicolas Coupe/Reuters

Організація Everyone Hates Elon заявляє, що її ціллю є "мільярдери та їхні друзі-політики", і для цього вона використовує провокаційні акції.

Експринца заарештували 19 лютого за підозрою у зловживаннях державною посадою. Згодом його звільнили під слідство після того, як його допитували за підозрою у зловживаннях державним службовим становищем.

Це стало першим випадком арешту члена королівської родини з 1649 року.

Більше про скандал в королівській родині Британії читайте в матеріалі "Європейської правди": В'язниця для "принца": які наслідки для Британії та монархії матиме арешт брата короля.