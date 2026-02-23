Активисты вывесили в Лувре фото экс-принца Эндрю, покидающего полицейский участок

Активисты повесили в парижском музее Лувр фотографию Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, покидающего полицейский участок после ареста и допроса.

Об этом сообщает The Guardian, информирует "Европейская правда".

Британская политическая группа Everyone Hates Elon в воскресенье прикрепила на стене парижской галереи фотографию, на которой бывший принц сидит, сгорбившись на заднем сиденье Range Rover.

Снимок был сделан фотографом Reuters Филом Ноблом после ареста Маунтбеттена-Виндзора в четверг в поместье Сандрингем по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Позже он провел 11 часов под стражей в полицейском участке Эйлшем в Норфолке.

Под рамкой на стене прикреплена карточка с надписью: "Сейчас он потеет" и датой 2026 год.

Nicolas Coupe/Reuters

Организация Everyone Hates Elon заявляет, что ее целью являются "миллиардеры и их друзья-политики", и для этого она использует провокационные акции.

Экс-принца арестовали 19 февраля по подозрению в злоупотреблении государственным положением. Впоследствии его освободили под следствие после того, как его допрашивали по подозрению в злоупотреблении государственным служебным положением.

Это стало первым случаем ареста члена королевской семьи с 1649 года.

