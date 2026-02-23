Туск: дії Угорщини – це політичний саботаж

Польський прем’єр Дональд Туск різко відреагував на блокування Угорщиною нового пакета санкцій ЄС проти Росії і надання Україні кредиту у 90 млрд євро.

Заяву очільника польського уряду наводить RMF24, повідомляє "Європейська правда".

Угорщина разом зі Словаччиною вимагають від України відновлення транспортування російської нафти трубопроводом "Дружба".

Глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що Будапешт не підтримає ані позику для України, ані новий пакет санкцій, доки постачання не буде відновлено.

Коментуючи це, Туск назвав дії уряду Угорщини "політичним саботажем".

"Дії угорського уряду є актом політичного саботажу, який підриває допомогу Україні", – підкреслив він.

Сійярто заявив, що Будапешт заблокує ухвалення Євросоюзом 20-го пакета санкцій проти Росії, оскільки Україна нібито навмисне не ремонтує нафтопровід "Дружба".

Угорщина також офіційно відмовляється схвалити виділення позики Україні в обсязі 90 млрд євро, яка була раніше узгоджена в Брюсселі.