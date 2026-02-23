Туск: действия Венгрии – это политический саботаж

Польский премьер Дональд Туск резко отреагировал на блокирование Венгрией нового пакета санкций ЕС против России и предоставление Украине кредита в 90 млрд евро.

Заявление главы польского правительства приводит RMF24, сообщает "Европейская правда".

Венгрия вместе со Словакией требуют от Украины возобновления транспортировки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит ни кредит для Украины, ни новый пакет санкций, пока поставки не будут возобновлены.

Комментируя это, Туск назвал действия правительства Венгрии "политическим саботажем".

"Действия венгерского правительства являются актом политического саботажа, который подрывает помощь Украине", – подчеркнул он.

Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует принятие Евросоюзом 20-го пакета санкций против России, поскольку Украина якобы умышленно не ремонтирует нефтепровод "Дружба".

Венгрия также официально отказывается одобрить выделение кредита Украине в размере 90 млрд евро, который был ранее согласован в Брюсселе.