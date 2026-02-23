Поліція Латвії провела операцію в Україні з ліквідації мережі телефонних шахраїв

Державна поліція Латвії у співпраці із закордонними правоохоронними органами припинила діяльність організованої злочинної мережі, яка в українському місті Дніпро утримувала кілька шахрайських кол-центрів.

Про це повідомляє LSM з посиланням на заяву латвійської поліції, інформує "Європейська правда".

Як зазначили латвійські правоохоронці, організована злочинна група створила кілька філій, в яких співробітників навчали того, як займатися інвестиційним шахрайством.

Шахраї створювали ілюзію інвестування в криптовалюти, демонструючи фіктивний прибуток на спеціально розроблених платформах.

Частина співробітників кол-центрів "консультувала" потерпілих з питань інвестування, тоді як інші пропонували "допомогу" у поверненні раніше втрачених коштів, тим самим повторно виманюючи гроші.

У жителів були викрадені значні суми, оскільки організована злочинна група незаконно отримувала понад 100 тисяч євро на місяць. Серед потерпілих багато жителів країн Європи, в тому числі – Латвії.

В ході операції було затримано 11 осіб. Десяти затриманим обрали запобіжний захід у вигляді ув'язнення, одному – домашній арешт.

В ході 32 обшуків, які були проведені в офісних приміщеннях на території України, за місцями проживання і в транспортних засобах, були вилучені ноутбуки, мобільні телефони, системні блоки, жорсткі диски, флешки, документи і записи, SIM-карти.

Також вилучено кілька транспортних засобів, у тому числі автомобілі класу люкс, і близько 400 тисяч євро готівкою.

Латвія розпочала кримінальний процес за фактами шахрайства, легалізації злочинно отриманих коштів та участі в організованій злочинній групі.

У міжнародній операції брали участь співробітники Управління по боротьбі з кіберзлочинністю Держполіції спільно з Ризькою окружною прокуратурою, організацією Eurojust, а також правоохоронними органами Литви та України.

Нагадаємо, у грудні у чеському місті Острава чотирьох людей звинуватили у привласненні мільйонів крон, які були призначені для допомоги жінкам з України, що переїхали до Чехії після повномасштабного вторгнення Росії.

А в листопаді поліція кількох європейських країн і всіх земель Німеччини заарештувала 16 підозрюваних у шахрайстві, які дурили здебільшого літніх людей.