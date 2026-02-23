Полиция Латвии провела операцию в Украине по ликвидации сети телефонных мошенников

Государственная полиция Латвии в сотрудничестве с зарубежными правоохранительными органами пресекла деятельность организованной преступной сети, которая в украинском городе Днепр содержала несколько мошеннических колл-центров.

Об этом сообщает LSM со ссылкой на заявление латвийской полиции, информирует "Европейская правда".

Как отметили латвийские правоохранители, организованная преступная группа создала несколько филиалов, в которых сотрудников обучали тому, как заниматься инвестиционным мошенничеством.

Мошенники создавали иллюзию инвестирования в криптовалюты, демонстрируя фиктивную прибыль на специально разработанных платформах.

Часть сотрудников колл-центров "консультировала" потерпевших по вопросам инвестирования, тогда как другие предлагали "помощь" в возврате ранее потерянных средств, тем самым повторно выманивая деньги.

У жителей были похищены значительные суммы, поскольку организованная преступная группа незаконно получала более 100 тысяч евро в месяц. Среди потерпевших много жителей стран Европы, в том числе – Латвии.

В ходе операции было задержано 11 человек. Десяти задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному – домашний арест.

В ходе 32 обысков, которые были проведены в офисных помещениях на территории Украины, по местам жительства и в транспортных средствах, были изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, системные блоки, жесткие диски, флешки, документы и записи, SIM-карты.

Также изъято несколько транспортных средств, в том числе автомобили класса люкс, и около 400 тысяч евро наличными.

Латвия начала уголовное производство по фактам мошенничества, легализации преступно полученных средств и участия в организованной преступной группе.

В международной операции участвовали сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью Госполиции совместно с Рижской окружной прокуратурой, организацией Eurojust, а также правоохранительными органами Литвы и Украины.

