Каллас не исключает возвращения к "плану А" с использованием россактивов для займа Украине

Главная дипломат ЕС Кая Каллас допустила возвращение к первоначальной идее займа Украине на 90 млрд евро – с использованием замороженных российских активов, в связи с венгерским вето на принятое решение.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом она заявила журналистам после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Каллас предположила, что ЕС, возможно, вернется к идее привлечения замороженных российских активов для займа Украине на 90 млрд евро в связи с тем, что Венгрия заблокировала окончательное согласование принятого решения.

"У нас был "план А" с использованием замороженных российских активов – то есть, если у нас сейчас план "Б", то нам стоит работать с этим. Но этот план на 90 млрд был согласован на Евросовете. Сейчас мы работаем над тем, чтобы страны-члены уважали эту достигнутую договоренность на уровне лидеров. Но если это не сработает – мы всегда можем вернуться к использованию замороженных активов", – сказала Кая Каллас.

Она добавила, что в любом случае нужно будет действовать быстро, потому что Украина очень нуждается в финансовой помощи.

Первоначальный план с использованием росактивов, как известно, провалился из-за категорического сопротивления Бельгии, которая опасалась юридических последствий такого решения ЕС.

Еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что Совет ЕС 24 февраля утвердит два законодательных акта ЕС о предоставлении Украине кредита в 90 млрд евро, которые позволят продолжить техническую работу над кредитом даже в условиях блокирования Венгрией третьего законопроекта, необходимого для завершения процесса.

Венгрия заявила, что будет блокировать 90 млрд евро для Украины, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Также Совет ЕС в понедельник из-за сопротивления Венгрии не смог утвердить 20-й пакет санкций против России.