Єврокомісари Кос і Кубілюс у Києві обговорили вступ в ЄС і підтримку України
До Києва з візитом прибули єврокомісарка з розширення Євросоюзу Марта Кос та єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.
Про це повідомила у соцмережі Х посол ЄС у Києві Катаріна Матернова, пише "Європейська правда".
Вона привітала Кос та Кубілюса у Києві і зазначила, що вони вже провели низку зустрічей з представниками української влади.
"Важлива зустріч з Радою та прем'єр-міністром Свириденко та її командою міністрів щодо розширення ЄС та підтримки бюджету та військових України", – розповіла Матернова.
Нагадаємо, у понеділок до Києва з візитом прибула делегація Парламентської асамблеї Ради Європи.
