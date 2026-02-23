Єврокомісари Кос і Кубілюс у Києві обговорили вступ в ЄС і підтримку України

До Києва з візитом прибули єврокомісарка з розширення Євросоюзу Марта Кос та єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Про це повідомила у соцмережі Х посол ЄС у Києві Катаріна Матернова, пише "Європейська правда".

Вона привітала Кос та Кубілюса у Києві і зазначила, що вони вже провели низку зустрічей з представниками української влади.

"Важлива зустріч з Радою та прем'єр-міністром Свириденко та її командою міністрів щодо розширення ЄС та підтримки бюджету та військових України", – розповіла Матернова.

Нагадаємо, у понеділок до Києва з візитом прибула делегація Парламентської асамблеї Ради Європи.

Читайте також: ЄС передав Києву умови вступу. Публікуємо документ з переліком "головних реформ" для України



