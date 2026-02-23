До Києва прибула делегація ПАРЄ

До Києва з візитом прибула делегація Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це у понеділок повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук, пише "Європейська правда".

Він розповів, що делегація Парламентської асамблеї Ради Європи приїхала до Києва у символічні для України дати.

Стефанчук поінформував колег про результати свого візиту до Відня та зустріч із президенткою ПАРЄ Петрою Байр, а також про поточну безпекову ситуацію. Він наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію, потребі створення Спеціального трибуналу та невідворотності відповідальності Росії за злочини.

"Такі зустрічі важливі для узгодження позицій щодо ключових рішень – від миру до відновлення. Разом ми сильніші, а наші союзи в регіоні мають ставати лише міцнішими", – прокоментував Стефанчук.

Нагадаємо, також до Києва прибув спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий.

Раніше повідомлялося, що з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Рада Європи проведе низку заходів на знак солідарності з українським народом.