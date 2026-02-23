Укр Рус Eng

Еврокомиссары Кос и Кубилюс в Киеве обсудили вступление в ЕС и поддержку Украины

Новости — Понедельник, 23 февраля 2026, 19:53 — Кристина Бондарева

В Киев с визитом прибыли еврокомиссар по расширению Евросоюза Марта Кос и еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Об этом сообщила в соцсети Х посол ЕС в Киеве Катарина Матернова, пишет "Европейская правда".

Она поприветствовала Кос и Кубилюса в Киеве и отметила, что они уже провели ряд встреч с представителями украинской власти.

"Важная встреча с Радой и премьер-министром Свириденко и ее командой министров по вопросам расширения ЕС и поддержки бюджета и вооруженных сил Украины", – рассказала Матернова.

Напомним, в понедельник в Киев с визитом прибыла делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Читайте также: ЕС передал Киеву условия вступления. Публикуем документ с перечнем "главных реформ" для Украины

