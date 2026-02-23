Еврокомиссары Кос и Кубилюс в Киеве обсудили вступление в ЕС и поддержку Украины
Новости — Понедельник, 23 февраля 2026, 19:53 —
В Киев с визитом прибыли еврокомиссар по расширению Евросоюза Марта Кос и еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.
Об этом сообщила в соцсети Х посол ЕС в Киеве Катарина Матернова, пишет "Европейская правда".
Она поприветствовала Кос и Кубилюса в Киеве и отметила, что они уже провели ряд встреч с представителями украинской власти.
"Важная встреча с Радой и премьер-министром Свириденко и ее командой министров по вопросам расширения ЕС и поддержки бюджета и вооруженных сил Украины", – рассказала Матернова.
Welcome @MartaKosEU & @KubiliusA in Kyiv! 🇺🇦– Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) February 23, 2026
Important engagement w/Rada & PM Svyrydenko & her team of ministers on 🇪🇺 enlargement & support to 🇺🇦 budget & military. #WeStandWithUkraine@Denys_Shmyhal @Svyrydenko_Y pic.twitter.com/EBrN9lJyeT
Напомним, в понедельник в Киев с визитом прибыла делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Читайте также: ЕС передал Киеву условия вступления. Публикуем документ с перечнем "главных реформ" для Украины