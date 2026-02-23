Укр Рус Eng

В Австрії внаслідок сходження лавини загинув громадянин Швеції

Новини — Понеділок, 23 лютого 2026, 20:57 — Марія Ємець

Серед загиблих в Австрії внаслідок сходження лавин минулими вихідними є громадянин Швеції.

Про це повідомляє Expressen, пише "Європейська правда". 

В МЗС Швеції підтвердили загибель шведського громадянина в Австрії внаслідок лавини.

"МЗС відомо про громадянина Швеції віком за 30 років, який емігрував. Він загинув 20 лютого", – зазначили у письмовому коментарі. 

У владі австрійського Тіролю казали про понад 200 зафіксованих лавин минулого тижня, у низці випадків загинули люди. 

20 лютого через сходження лавини загинули троє людей на гірськолижному курорті Санкт-Антон, який є популярним місцем відпочинку серед шведських лижників. 

Серія смертельних інцидентів з лавинами останніми тижнями стались також в Італії, Німеччині, Франції, Швейцарії. 

У Швейцарії одна з лавин накрила пасажирський потяг, внаслідок чого він зійшов з рейок.


