В Австрії внаслідок сходження лавини загинув громадянин Швеції
Серед загиблих в Австрії внаслідок сходження лавин минулими вихідними є громадянин Швеції.
Про це повідомляє Expressen, пише "Європейська правда".
В МЗС Швеції підтвердили загибель шведського громадянина в Австрії внаслідок лавини.
"МЗС відомо про громадянина Швеції віком за 30 років, який емігрував. Він загинув 20 лютого", – зазначили у письмовому коментарі.
У владі австрійського Тіролю казали про понад 200 зафіксованих лавин минулого тижня, у низці випадків загинули люди.
20 лютого через сходження лавини загинули троє людей на гірськолижному курорті Санкт-Антон, який є популярним місцем відпочинку серед шведських лижників.
Серія смертельних інцидентів з лавинами останніми тижнями стались також в Італії, Німеччині, Франції, Швейцарії.
У Швейцарії одна з лавин накрила пасажирський потяг, внаслідок чого він зійшов з рейок.