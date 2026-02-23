В Австрії внаслідок сходження лавини загинув громадянин Швеції

Серед загиблих в Австрії внаслідок сходження лавин минулими вихідними є громадянин Швеції.

Про це повідомляє Expressen, пише "Європейська правда".

В МЗС Швеції підтвердили загибель шведського громадянина в Австрії внаслідок лавини.

"МЗС відомо про громадянина Швеції віком за 30 років, який емігрував. Він загинув 20 лютого", – зазначили у письмовому коментарі.

У владі австрійського Тіролю казали про понад 200 зафіксованих лавин минулого тижня, у низці випадків загинули люди.

20 лютого через сходження лавини загинули троє людей на гірськолижному курорті Санкт-Антон, який є популярним місцем відпочинку серед шведських лижників.

Серія смертельних інцидентів з лавинами останніми тижнями стались також в Італії, Німеччині, Франції, Швейцарії.

У Швейцарії одна з лавин накрила пасажирський потяг, внаслідок чого він зійшов з рейок.



