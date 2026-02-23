В Австрии в результате схода лавины погиб гражданин Швеции

Среди погибших в Австрии в результате схода лавин в минувшие выходные есть гражданин Швеции.

Об этом сообщает Expressen, пишет "Европейская правда".

В МИД Швеции подтвердили гибель шведского гражданина в Австрии в результате лавины.

"МИД известно о гражданине Швеции в возрасте за 30 лет, который эмигрировал. Он погиб 20 февраля", – отметили в письменном комментарии.

Во власти австрийского Тироля говорили о более 200 зафиксированных лавинах на прошлой неделе, в ряде случаев погибли люди.

20 февраля из-за схода лавины погибли три человека на горнолыжном курорте Санкт-Антон, который является популярным местом отдыха среди шведских лыжников.

Серия смертельных инцидентов с лавинами в последние недели произошла также в Италии, Германии, Франции, Швейцарии.

В Швейцарии одна из лавин накрыла пассажирский поезд, в результате чего он сошел с рельсов.