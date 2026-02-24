В Киев прибыли президент Еврокомиссии и глава Евросовета

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта прибыли в Киев 24 февраля – в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом президент ЕК написала в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен отметила, что это уже ее десятая поездка в Украину с начала полномасштабной войны.

In Kyiv for the tenth time since the start of the war.



To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter.



To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight.



And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16 – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026

Она добавила, что приехала в украинскую столицу, чтобы "подтвердить, что Европа неизменно поддерживает Украину финансово, военно и в течение этой суровой зимы".

"Чтобы подчеркнуть нашу неизменную приверженность справедливой борьбе Украины. И чтобы послать четкий сигнал как украинскому народу, так и агрессору: мы не отступим, пока не будет восстановлен мир. Мир на условиях Украины", – подчеркнула глава ЕК.

В свою очередь Кошта отметил, что цель поездки в Киев – "обеспечить справедливый и прочный мир в Украине".

Напомним, 23 февраля в Киев прибыл спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый.

Ранее сообщалось, что по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Совет Европы проведет ряд мероприятий в знак солидарности с украинским народом.