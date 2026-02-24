Укр Рус Eng

В Киев прибыли президент Еврокомиссии и глава Евросовета

Новости — Вторник, 24 февраля 2026, 07:46 — Ирина Кутелева

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта прибыли в Киев 24 февраля – в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом президент ЕК написала в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен отметила, что это уже ее десятая поездка в Украину с начала полномасштабной войны.

Она добавила, что приехала в украинскую столицу, чтобы "подтвердить, что Европа неизменно поддерживает Украину финансово, военно и в течение этой суровой зимы".

"Чтобы подчеркнуть нашу неизменную приверженность справедливой борьбе Украины. И чтобы послать четкий сигнал как украинскому народу, так и агрессору: мы не отступим, пока не будет восстановлен мир. Мир на условиях Украины", – подчеркнула глава ЕК.

В свою очередь Кошта отметил, что цель поездки в Киев – "обеспечить справедливый и прочный мир в Украине".

Напомним, 23 февраля в Киев прибыл спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый.

Ранее сообщалось, что по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Совет Европы проведет ряд мероприятий в знак солидарности с украинским народом.

