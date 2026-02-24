Сейм Латвії 24 лютого збереться на позачергове засідання на підтримку України
У вівторок, 24 лютого, латвійський Сейм збереться на позачергове засідання, щоб висловити солідарність з українським народом, вшанувати пам'ять загиблих на війні та висловити Україні підтримку від імені Латвії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Як розповіли у пресслужбі Сейму Латвії, на засіданні виступлять президент Едгарс Рінкевичс, спікерка Сейму Дайга Мієріня і спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.
На засідання запрошені посли іноземних держав, які проживають в Латвії, представники громадянського суспільства і бізнесмени, які допомагають Україні.
На знак підтримки українського народу з 23 по 25 лютого в темний час доби будівлю Сейму підсвічуватимуть в кольори українського прапора.
Минулого четверга Сейм прийняв заяву про підтримку України, присвячену її чотирирічному протистоянню збройній агресії Росії.
У заяві наголошується, що Сейм віддає данину поваги народу та збройним силам України, які вже чотири роки героїчно протистоять повномасштабному вторгненню Росії.
Також стало відомо, що з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Рада Європи проведе низку заходів на знак солідарності з українським народом.