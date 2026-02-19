Сейм Латвії: мир в Україні має забезпечити стратегічну поразку Росії

Сейм Латвії 19 лютого ухвалив резолюцію до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у якій зазначено, що латвійські депутати підтримують досягнення миру в Україні із забезпеченням стратегічної поразки РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у тексті резолюції.

Сейм Латвії звернув увагу на те, що Україна щиро прагне припинити воєнні дії і активно бере участь у мирних переговорах з метою досягнення справедливої угоди.

"Однак Росія, використовуючи дезінформацію, нові неприйнятні ультиматуми та посилені атаки на українських цивільних осіб та енергетичну інфраструктуру, саботує мирні ініціативи і несе відповідальність за продовження війни", – йдеться в резолюції, яка має декларативний характер.

Однак вона підкреслює незмінну і однозначну підтримку Латвією України.

"Сейм підтримує ефективну довгострокову стратегію Європейського Союзу і НАТО, спрямовану на припинення російської агресії і досягнення миру таким чином, щоб забезпечити стратегічну поразку Росії і не дати їй відновити свій військовий потенціал", – йдеться у резолюції.

Депутати закликають значно посилити тиск на Росію за допомогою комплексних санкцій і розриву всіх економічних зв'язків з нею.

Парламент Латвії також закликає вжити обмежувальних заходів проти країн, що підтримують Росію, та посилити тиск на російський "тіньовий флот", а також продовжити цільові санкції проти компаній третіх країн, які допомагають Росії здійснювати агресію.

"Депутати Європарламенту повторно заявляють, що майбутнє України – в ЄС і НАТО", – йдеться в заяві, яка була схвалена 81 голосом проти нуля.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не має великої надії на швидке закінчення загарбницької війни Росії проти України.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що за результатами дводенних перемовин у Женеві між Україною, США та РФ щодо мирного врегулювання є напрацювання у політичній складовій, але поки що позиції сторін різні, і такого прогресу, як у військовому напрямі, немає.