Сейм Латвии 24 февраля соберется на внеочередное заседание в поддержку Украины

Во вторник, 24 февраля, латвийский Сейм соберется на внеочередное заседание, чтобы выразить солидарность с украинским народом, почтить память погибших на войне и выразить Украине поддержку от имени Латвии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как сообщили в пресс-службе Сейма Латвии, на заседании выступят президент Эдгарс Ринкевичс, спикер Сейма Дайга Миериня и спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

На заседание приглашены послы иностранных государств, проживающие в Латвии, представители гражданского общества и бизнесмены, помогающие Украине.

В знак поддержки украинского народа с 23 по 25 февраля в темное время суток здание Сейма будет подсвечиваться в цвета украинского флага.

В прошлый четверг Сейм принял заявление о поддержке Украины, посвященное ее четырехлетнему противостоянию вооруженной агрессии России.

В заявлении отмечается, что Сейм отдает дань уважения народу и вооруженным силам Украины, которые уже четыре года героически противостоят полномасштабному вторжению России.

Также стало известно, что по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Совет Европы проведет ряд мероприятий в знак солидарности с украинским народом.