Зеленский: только побывав в Украине, президент США поймет, на кого нужно давить

Президент Владимир Зеленский в обращении по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения России подчеркнул важность визита президента США в Украину, чтобы у него появилось понимание, что давить нужно на РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на обращение главы государства.

В части обращения, снятой на Майдане Независимости в Киеве у народного мемориала с флажками и фотографиями погибших военных, Зеленский сказал, что очень хочет однажды прийти сюда с президентом США.

"Я точно знаю: только побывав в Украине и увидев своими глазами нашу жизнь и борьбу, почувствовав наших людей и вот это море боли, – только так можно понять, о чем эта война на самом деле. И из-за кого. Кто здесь агрессор. На кого нужно давить", – заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина защищает жизнь, "и это не уличная драка", а "нападение больного государства на суверенное".

"Путин и есть эта война. Он – причина начала и препятствие для ее окончания. И ставить на место нужно именно Россию, чтобы был настоящий мир", – сказал Зеленский.

Напомним, в прошлом президент США Дональд Трамп приравнивал Украину и Россию к "двум маленьким детям, которые дерутся как бешеные".

Зеленский в ответ сказал, что "мы не дети в парке с Путиным, он – убийца".