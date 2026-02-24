Макрон: эта война стала тройным провалом России

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что российское полномасштабное вторжение в Украину обернулось для РФ тройным провалом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в посте на украинском языке в соцсети Х.

Французский лидер заявил, что "эта война – тройной провал России": военный, экономический и стратегический.

"Она укрепила НАТО, расширение которого Россия хотела избежать, сплотила европейцев, которых она стремилась ослабить, и обнажила хрупкость империализма другой эпохи", – написал Макрон.

Он подчеркнул: в то время как Кремль обещал захватить Украину за несколько дней, только 1% украинской территории было захвачено с момента стабилизации фронта в ноябре 2022 года, а в прошлом месяце Украина даже освободила часть территорий.

"И какой ценой для россиян? Более 1,2 миллиона российских военных были ранены или убиты – это самые большие боевые потери России со времен Второй мировой войны", – заявил президент Франции.

Столкнувшись с такими потерями, добавил он, Россия вербует людей на Африканском континенте, чтобы отправлять их воевать на украинский фронт, часто без какой-либо предварительной подготовки.

Макрон заверил, что поставки техники и боеприпасов Украине, обучение, усиление противовоздушной обороны и борьбы с дронами, а также обслуживание уже предоставленного оборудования будут продолжаться, "чтобы Украина выстояла и чтобы Россия поняла: время не на ее стороне".

Напомним, в середине февраля Макрон раскритиковал пессимистические высказывания в отношении Украины, утверждая, что война на самом деле ослабила Россию.

Также Макрон заявил, что отправить войска в Украину сейчас означало бы эскалацию и потерю контроля над ситуацией.