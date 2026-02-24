Данія оголосила про додаткову гуманітарну допомогу для України

Данія оголосила про виділення додаткових 190 млн данських крон (25 млн євро) на гуманітарну допомогу для України.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Данії, інформує "Європейська правда".

У контексті надання додаткової допомоги очільник зовнішньополітичного відомства Ларс Льокке Расмуссен наголосив на надзвичайно складній гуманітарній ситуації в Україні.

"Зараз українці переживають надзвичайно холодну зиму, а Путін цинічно використовує холод на свою тактичну користь, здійснюючи систематичні атаки на енергетичну інфраструктуру та цивільне постачання. Тому Данія надає нову гуманітарну допомогу в розмірі 190 млн крон, яка має допомогти у вирішенні гострої гуманітарної ситуації та забезпечити довгострокову підтримку", – зазначив міністр.

З урахуванням нового внеску, Данія загалом надала близько 1,3 млрд крон гуманітарної допомоги з початку війни.

Повідомляли також, що уряд Великої Британії до четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну оголосив про новий пакет військової та гуманітарної підтримки.

Також стало відомо, що Норвегія цьогоріч, надаючи військову допомогу Україні, найбільше коштів виділить на закупівлю дронів і безпілотних систем.