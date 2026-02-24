Дания объявила о дополнительной гуманитарной помощи для Украины

Дания объявила о выделении дополнительных 190 млн датских крон (25 млн евро) на гуманитарную помощь для Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Дании, информирует "Европейская правда".

В контексте предоставления дополнительной помощи глава внешнеполитического ведомства Ларс Лёкке Расмуссен подчеркнул чрезвычайно сложную гуманитарную ситуацию в Украине.

"Сейчас украинцы переживают чрезвычайно холодную зиму, а Путин цинично использует холод в своих тактических интересах, осуществляя систематические атаки на энергетическую инфраструктуру и гражданские поставки. Поэтому Дания предоставляет новую гуманитарную помощь в размере 190 млн крон, которая должна помочь в решении острой гуманитарной ситуации и обеспечить долгосрочную поддержку", – отметил министр.

С учетом нового взноса Дания в целом предоставила около 1,3 млрд крон гуманитарной помощи с начала войны.

Сообщалось также, что правительство Великобритании к четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину объявило о новом пакете военной и гуманитарной поддержки.

Также стало известно, что Норвегия в этом году, предоставляя военную помощь Украине, больше всего средств выделит на закупку дронов и беспилотных систем.