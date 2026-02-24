Президентка Молдови: вдячні Україні за захист миру і свободи нашої країни

Молдовська президентка Мая Санду у четверту річницю російського повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявила, що українці також захищають мир і свободу Молдови.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у своєму Facebook.

Санду наголосила, що Україна заслуговує на справедливий мир, а Молдова продовжить підтримувати її "з незмінною солідарністю".

"На світанку дня, який змінив історію, Україна вирішила чинити опір. І залишилася на ногах. Мужність українського народу є світлом для всього вільного світу", – зазначила вона.

Президентка Молдови також згадала тих, хто втратив життя за чотири роки розв’язаної війни, поранених внаслідок бойових дій, а також військовополонених.

"Ми завжди будемо вдячні українцям за те, що вони захистили наш мир і свободу, а також мир і свободу всієї Європи. Україна заслуговує на справедливий мир. І ми будемо підтримувати Україну з незмінною солідарністю", – підкреслила вона.

Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон заявив, що російське повномасштабне вторгнення в Україну обернулось для РФ потрійним провалом.

А президент Володимир Зеленський у зверненні з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії підкреслив важливість візиту президента США до України.