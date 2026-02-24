Президент Молдовы: благодарны Украине за защиту мира и свободы нашей страны

Президент Молдовы Мая Санду в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину заявила, что украинцы также защищают мир и свободу Молдовы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в своем Facebook.

Санду подчеркнула, что Украина заслуживает справедливого мира, а Молдова продолжит поддерживать ее "с неизменной солидарностью".

"На рассвете дня, который изменил историю, Украина решила сопротивляться. И осталась на ногах. Мужество украинского народа – это свет для всего свободного мира", – отметила она.

Президент Молдовы также вспомнила тех, кто потерял жизнь за четыре года развязанной войны, раненых в результате боевых действий, а также военнопленных.

"Мы всегда будем благодарны украинцам за то, что они защитили наш мир и свободу, а также мир и свободу всей Европы. Украина заслуживает справедливого мира. И мы будем поддерживать Украину с неизменной солидарностью", – подчеркнула она.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что российское полномасштабное вторжение в Украину обернулось для РФ тройным провалом.

А президент Владимир Зеленский в обращении по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения России подчеркнул важность визита президента США в Украину.