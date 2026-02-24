МЗС: повна євроатлантична інтеграція України – умова миру в Європі та Північній Америці

Міністерство закордонних справ України заявило, що для довгострокового миру в Європі та Північній Америці необхідна повна інтеграція України до військово-політичних структур євроатлантичного простору.

Про це йдеться у заяві МЗС до дванадцятої річниці початку агресії РФ проти України та четвертих роковин повномасштабного вторгнення, повідомляє "Європейська правда".

У МЗС наголосили, що Україна була та залишається невід’ємною частиною об’єднаної Європи, без якої неможливо уявити безпекову архітектуру Європейського континенту.

"У цьому сенсі повна інтеграція України до військово-політичних структур євроатлантичного простору є не лише вимогою часу, але є необхідністю для забезпечення ефективної колективної безпеки та збереження довгострокового миру в Європі та Північній Америці", – сказано у заяві.

У міністерстві підкреслили, що Україна вже сьогодні є ключовим центром сили Європи, адже саме українське військо за підтримки союзників стримує воєнну машину агресивної Росії, яка становить екзистенційну загрозу для всієї євроатлантичної спільноти.

"Розраховуємо на подальше збільшення підтримки Сил оборони України, повну інтеграцію України в європейську політичну і безпекову архітектуру з тим, щоб наші спільні зусилля, спрямовані на завершення війни, досягли успіху якомога швидше", – йдеться у заяві МЗС.

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз без зволікань назвати дату вступу України в ЄС, щоб протягом наступних ще 50 років Росія не змогла блокувати її членство.

Зазначимо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта переконані, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну поступово знесилює РФ і подальший тиск змусить її припинити агресію.