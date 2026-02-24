Министерство иностранных дел Украины заявило, что для долгосрочного мира в Европе и Северной Америке необходима полная интеграция Украины в военно-политические структуры евроатлантического пространства.

Об этом говорится в заявлении МИД к двенадцатой годовщине начала агрессии РФ против Украины и четвертой годовщине полномасштабного вторжения, сообщает "Европейская правда".

В МИД подчеркнули, что Украина была и остается неотъемлемой частью объединенной Европы, без которой невозможно представить архитектуру безопасности Европейского континента.

"В этом смысле полная интеграция Украины в военно-политические структуры евроатлантического пространства является не только требованием времени, но является необходимостью для обеспечения эффективной коллективной безопасности и сохранения долгосрочного мира в Европе и Северной Америке", – говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что Украина уже сегодня является ключевым центром силы Европы, ведь именно украинское войско при поддержке союзников сдерживает военную машину агрессивной России, которая представляет экзистенциальную угрозу для всего евроатлантического сообщества.

"Рассчитываем на дальнейшее увеличение поддержки Сил обороны Украины, полную интеграцию Украины в европейскую политическую архитектуру и архитектуру безопасности с тем, чтобы наши совместные усилия, направленные на завершение войны, достигли успеха как можно скорее", – говорится в заявлении МИД.

Президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз без промедлений назвать дату вступления Украины в ЕС, чтобы в течение следующих еще 50 лет Россия не смогла блокировать ее членство.

Отметим, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта убеждены, что полномасштабное вторжение России в Украину постепенно обессиливает РФ и дальнейшее давление заставит ее прекратить агрессию.