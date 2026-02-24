У ЄС переконані, що війна Путіна поступово знесилює Росію

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта і президентка Європарламенту Роберта Метсола переконані, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну поступово знесилює РФ і подальший тиск змусить її припинити агресію.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві фон дер Ляєн, Метсоли і Кошти до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ.

Вони наголосили, що Росія не досягла своїх військових цілей в Україні та тепер навмисно націлює свої удари на українське цивільне населення та критичну інфраструктуру.

"Війна Путіна на виснаження поступово знесилює Росію, і ми рішуче налаштовані чинити подальший тиск на Росію, щоб вона припинила свою агресію та взяла участь у конструктивних переговорах щодо миру. Ми рішуче налаштовані посилити тиск на енергетичний та фінансовий сектори Росії та вжити додаткових заходів проти "тіньового флоту", – йдеться у заяві.

Вони наголосили, що Європейський Союз та його держави-члени, відповідно до своїх повноважень, готові сприяти надійним і правдивим гарантіям безпеки, щоб Росія ніколи більше не могла напасти на Україну.

"Ми забезпечимо, щоб Росія була притягнута до відповідальності за скоєні злочини та завдані збитки. Ми зобов’язуємося якнайшвидше розпочати роботу Спеціального трибуналу з питань злочинів агресії проти України та Міжнародної комісії з претензій України, обидві в рамках Ради Європи", – заявили Кошта, фон дер Ляєн та Метсола.

Вони також підкреслили, що майбутнє безпечної та процвітаючої України лежить у Європейському Союзі.

Президент Польщі Кароль Навроцький у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну закликав світ не ігнорувати імперські амбіції Росії.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що російське повномасштабне вторгнення в Україну обернулось для РФ потрійним провалом.