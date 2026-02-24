Командувач армії Латвії: стратегія РФ не ґрунтується на успіхах на фронті

Командувач Національних збройних сил Латвії Каспарс Пуданс заявив, що стратегія Росії у веденні війни в Україні не спирається на успіхи на фронті, оскільки там спостерігається паритет сил.

Заяву командувача латвійської армії наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Пуданс, замість цього РФ головним чином намагається впливати на політичну волю і бажання населення підтримувати Збройні сили України та опір.

І коли це не вдається, Росія, обстрілюючи міста і мирних жителів ракетами і безпілотними системами, починає здійснювати терористичні акти в глибині території України, додав він.

За словами командувача, на полі бою Україна змогла запекло протистояти Росії і стягує на себе значні ресурси окупаційних військ, що не дозволяє Росії накопичувати ні людські, ні матеріально-технічні сили.

"Це дозволяє нам (в Латвії) перевести дух, спираючись на плечі України", – зазначив командувач, підкресливши, що цей час потрібно використовувати правильно, продовжуючи приймати правильні рішення щодо зміцнення обороноздатності, і не можна зупинятися навіть у разі встановлення перемир'я в Україні.

Він визнав, що Москва згодом може спробувати реалізувати бажання реваншу проти найближчих сусідів, у тому числі Латвії. Це, однак, автоматично не означає воєнного нападу, але може проявлятися в інформаційному просторі, кіберсередовищі або в економічній сфері.

Командувач також підкреслив, що підтримка України з боку західних країн повинна продовжуватися, щоб дати можливість досягти результату.

"Якими б інноваційними не були українці у веденні бойових дій, це лише тактичні успіхи, але необхідно домогтися також оперативної і стратегічної переваги", – сказав Пуданс.

