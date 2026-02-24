Командующий армией Латвии: стратегия РФ не основывается на успехах на фронте

Командующий Национальных вооруженных сил Латвии Каспарс Пуданс заявил, что стратегия России в ведении войны в Украине не опирается на успехи на фронте, поскольку там наблюдается паритет сил.

Заявление командующего латвийской армии приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Пуданс, вместо этого РФ главным образом пытается влиять на политическую волю и желание населения поддерживать Вооруженные силы Украины и сопротивление.

И когда это не удается, Россия, обстреливая города и мирных жителей ракетами и беспилотными системами, начинает осуществлять террористические акты в глубине территории Украины, добавил он.

По словам командующего, на поле боя Украина смогла ожесточенно противостоять России и стягивает на себя значительные ресурсы оккупационных войск, что не позволяет России накапливать ни человеческие, ни материально-технические силы.

"Это позволяет нам (в Латвии) перевести дух, опираясь на плечи Украины", – отметил командующий, подчеркнув, что это время нужно использовать правильно, продолжая принимать правильные решения по укреплению обороноспособности, и нельзя останавливаться даже в случае установления перемирия в Украине.

Он признал, что Москва впоследствии может попытаться реализовать желание реванша против ближайших соседей, в том числе Латвии. Это, однако, автоматически не означает военного нападения, но может проявляться в информационном пространстве, киберсреде или в экономической сфере.

Командующий также подчеркнул, что поддержка Украины со стороны западных стран должна продолжаться, чтобы дать возможность достичь результата.

"Какими бы инновационными ни были украинцы в ведении боевых действий, это лишь тактические успехи, но необходимо добиться также оперативного и стратегического преимущества", – сказал Пуданс.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что российское полномасштабное вторжение в Украину обернулось для РФ тройным провалом.

Также недавно разведка Эстонии рассказывала о проблемах россиян на фронте из-за отключения Starlink.